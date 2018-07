Jadson volta após um ano na China para ser protagonista no Corinthians

Após quase um mês de negociação, Jadson acertou seu retorno ao Corinthians. Ele chega para ser o principal jogador da equipe, quase um salvador da pátria, decisivo como em sua primeira passagem pelo clube, entre 2014 e 2015. Na ocasião, fez 24 gols em 103 partidas, conquistando o título brasileiro em 2015. Em sua passagem anterior, tinha muitos jogadores de seleção ao seu lado, mas agora será o centro das atenções no time.

O pequeno meia de 1,68m de altura tem ótima visão de jogo e grande habilidade, que lhe ajudaram a dar 36 assistências no período em que esteve no Corinthians. A bola parada é uma de suas qualidades. Ele, aliás, foi autor do último gol de falta no clube, há mais de um ano e meio. Desde então, ninguém conseguiu balançar as redes com esse tipo de fundamento.

Outro ponto que coloca Jadson em patamar diferenciado é sua especialidade nos pênaltis. Ele teve oito chances quando vestiu a camisa alvinegra e marcou todas as vezes, um aproveitamento de 100%. Após sua saída, a equipe teve 15 pênaltis marcados a favor e só concluiu sete, menos da metade. Por tudo isso, a chegada do meia já enche a torcida de expectativa.

Ele firmou contrato por duas temporadas, depois de muitas negociações e quase desistência das duas partes – o atleta preferia vínculo de três anos. Existe a expectativa de o jogador ser apresentado à torcida no amistoso contra a Ferroviária, hoje, às 21h45, na Arena Corinthians.

Os valores da negociação com Jadson não foram revelados, mas o clube pagará em torno de R$ 450 mil por mês, mais R$ 5 milhões de luvas a agentes. Ele será integrado ao time nos próximos dias e corre para ter condições de jogar nas primeiras rodadas do Paulista.

O meia retorna após ter sido vendido ao Tianjin Quanjian por 5 milhões de euros (R$ 17 milhões). No clube chinês, ajudou na conquista do acesso. Ele tinha ainda mais um ano de contrato. O problema é que o Tianjin tinha muitos estrangeiros no elenco e Jadson não seria aproveitado. Então, conseguiu acertar a rescisão contratual e ficou com caminho livre para retornar ao futebol brasileiro.