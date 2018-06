Jael brilha em treino, mas Grêmio mantém mistério para 1º jogo com titulares

O técnico Renato Gaúcho comandou um trabalho com bola no treino desta quinta-feira, mas não foi desta vez que indicou a equipe que estará em campo no primeiro jogo do Grêmio com os titulares em 2018. Isso acontecerá no dia 3 de fevereiro, quando o time tricolor encara o Cruzeiro na Arena, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho.

+ Técnico do Grêmio evita críticas e sai em defesa dos garotos do time B

Por conta da disputa do Mundial de Clubes em dezembro do ano passado, o elenco principal do Grêmio se apresentou tardiamente em 2018 e segue realizando pré-temporada. Por isso, clube foi representado por um time de transição nas três primeiras rodadas do Gaúcho e será de novo neste domingo, contra o São José, fora de casa.

Nesta quinta, os atletas que perderam para o Avenida na noite anterior realizaram apenas um trabalho regenerativo, enquanto o elenco principal participou de uma atividade com bola em campo reduzido. O goleiro Marcelo Grohe e o volante Arthur, no entanto, desfalcaram o treino.

Renato dividiu o elenco principal em dois times de nove jogadores, sem indicar titulares e reservas. De um lado, jogaram: Machado, Pedro Geromel, Marcelo Oliveira, Jailson, Maicon, Ramiro, Cícero, Luan e Jael. Do outro: Léo Moura, Bressan, Kannemann, Bruno Cortez, Michel, Kaio, Felipe Tontini e Henrique Almeida.

O principal destaque da atividade foi Jael. Provável titular no comando do ataque gremista, após a saída de Lucas Barrios, o jogador marcou três gols nesta quinta. Nos próximos dias, Renato deverá finalmente indicar o time que vai encarar o Cruzeiro, no esperado retorno dos titulares.