Jael exalta versatilidade e diz viver 'bom momento' em apresentação no Grêmio

Novo contratado do Grêmio para a temporada 2017, o atacante Jael foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira. Em suas primeiras palavras como jogador tricolor, o atleta de 28 anos fez questão de exaltar sua versatilidade em campo e garantiu estar vivendo "bom momento", apesar da desconfiança da torcida.

"Meu momento hoje é muito bom. Estou preparado, estou treinando bastante para poder chegar nos campeonatos e estar bem para corresponder a todos. Sou um jogador de bastante força, bom jogo aéreo. Sei sair também para ajudar meus companheiros. No ano passado dei 11 assistências. Quero poder ajudar da melhor maneira possível", declarou.

O principal motivo para a desconfiança dos gremistas é o fato de Jael não ter convencido nas oportunidades que teve em grandes clubes. A maior delas foi no Flamengo, entre 2011 e 2012, mas o jogador decepcionou. Seus bons desempenhos no Sport, Joinville e Bahia, onde chegou a trabalhar com Renato Gaúcho, no entanto, o credenciaram a ser uma aposta do treinador para esta temporada.

"Agradeço por estar num clube tão grande como o Grêmio. As coisas foram muito rápidas. Espero corresponder ao Renato, aos meus companheiros, à direção e espero que possamos conseguir os títulos que tanto almejo, a começar pelo Gauchão, que é o primeiro passo", afirmou.

Jael ainda pediu "paciência" ao torcedor para mostrar seu valor em campo. Ele é o segundo reforço ofensivo do clube para a temporada, ao lado do peruano Beto da Silva. O Grêmio também já anunciou os laterais Léo Moura e Leonardo, além do volante Michel, e deve confirmar em breve Cortez, lateral-esquerdo com passagens por São Paulo e Botafogo.