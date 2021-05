Jael marca no final, Ceará vence o Bahia e fica perto do bi da Copa do Nordeste

O Ceará deu um passo decisivo para chegar ao bi da Copa do Nordeste, neste sábado, quando venceu o Bahia por 1 a 0, no estádio de Pituaçu, em Salvador. O gol da vitória saiu somente nos acréscimos do segundo tempo, aos 47 minutos. Jael cobrou falta, a bola desviou na barreira e mudou a sua trajetória.

O duelo de volta vai acontecer no próximo sábado na Arena Castelão, em Fortaleza. O Ceará poderá até empatar para ser bicampeão e de forma invicta. O Bahia precisa vencer por um gol de diferença para levar a definição do campeão aos pênaltis. Ou então vencer por dois ou mais gols de diferença para levar a taça direto.

Para o técnico Guto Ferreira, ainda é cedo para se comemorar. "Nós não ganhamos nada. Apenas saímos na frente num jogo de 180 minutos, diante de um adversário de qualidade. Não podemos perder o foco", avisou o treinador campeão em 2020.

O primeiro tempo foi equilibrado. No início, os baianos criaram as melhores chances em chutes de fora da área, a melhor com Thaciano. Mas o Bahia ficou sem Lima, expulso.

Na parte final, o Ceará equilibrou as ações e também chegou com perigo na frente. A melhor chance cearense saiu com Vina, que acertou a trave. Nos acréscimos, Charles, do Ceará, foi expulso, deixando cada time com 10 jogadores.

O segundo tempo decepcionou porque os dois times diminuíram o ritmo e praticamente não finalizaram. No final, em uma cobrança de falta, saiu o gol da vitória do Ceará. Agora o Bahia precisa correr atrás do prejuízo.