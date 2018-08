Jael pede para Grêmio esquecer duelo decisivo com Fla e focar jogo com o Vitória

O atacante Jael afirmou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, que o jogo contra o Vitória, neste domingo, às 19 horas, em Porto Alegre, pelo Brasileirão, é tratado com prioridade pelo Grêmio, que neste momento inevitavelmente também já projeta o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta, contra o Flamengo, às 21h45, no Maracanã.

"Precisamos esquecer o Flamengo e saber que temos um jogo muito importante domingo contra o Vitória", disse o jogador, se referindo ao confronto válido pela 18ª rodada da competição. O técnico Renato Gaúcho, porém, deverá preservar alguns titulares no final de semana visando o duelo de volta do mata-mata com os rubro-negros.

Na semana passada, em Porto Alegre, o Grêmio empatou por 1 a 1 com o Flamengo na partida de ida das quartas de final. Em meio a esta possibilidade de o treinador voltar a promover um rodízio na escalação, Jael falou também sobre a concorrência com André por uma vaga no ataque e negou ansiedade por assumir a titularidade.

"As coisas demoraram para acontecer para o Jael, mas estão acontecendo agora. É opção do Renato. Tenho que seguir dando meu melhor sempre, independentemente se jogue ou não", afirmou o jogador, que confia no seu potencial para ganhar um lugar na equipe. "Estou fazendo meu trabalho e sei que o Renato está vendo. Estou bem tranquilo para que possa entrar e o Grêmio fazer os três pontos. É muito importante quando estamos dentro de campo poder dar o melhor", reforçou.

Com frio intenso e chuva, o Grêmio realizou treino coletivo contra os garotos da equipe sub-20 do clube nesta quinta à tarde, no CT Presidente Luiz Carvalho. Os jogadores que jogaram na Argentina na derrota por 2 a 1 para o Estudiantes, na última terça, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, realizaram trabalhos de recuperação na academia, enquanto Renato dirigiu uma atividade com os atletas que não foram escalados desde o início da partida em solo argentino.

O time que enfrentou a equipe de base gremista teve Paulo Victor; Leonardo, Paulo Miranda, Jailson e Cortez; Kaio, Thaciano, Alisson, Douglas e Marinho; Da Silva. Michel realizou atividades de preparação física, assim como Everton e Thonny Anderson, que apenas correram ao redor do gramado.