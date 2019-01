Jaguariúna x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário do duelo pela Copinha

Jaguariúna e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio Alfredo Chiavegato, em Jaguariúna, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo. As duas equipes ainda disputam a classificação no Grupo 15.

Jaguariúna x Flamengo terá transmissão da SporTV e da ESPN Brasil. O Trindade libera o grupo com seis pontos, seguido por Flamengo e River-PI, ambos com três, e Jaguariúna, com zero. Ainda nesta terça, Trindade e River se enfrentam às 13h45.

Na primeira rodada, o Flamengo goleou o River por 4 a 0 e o Jaguariúna perdeu por 3 a 0 para o Trindade. Na segunda rodada, o Fla foi surpreendido e derrotado pelo Trindade por 1 a 0, enquanto o River bateu o Jaguariúna por 2 a 1.