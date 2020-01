Jailson brinca após vitória do Palmeiras nos pênaltis: 'Foi para ver se o coração está bom'

O Palmeiras precisou converter dez pênaltis para vencer o Atlético Nacional, da Colômbia, pelo torneio amistoso Florida Cup. O time brasileiro teve 100% de aproveitamento nas cobranças e contou com Jailson para defender a batida de Velásquez. Após a partida, o goleiro brincou com o resultado nos pênaltis.

"Foi para começar o ano bem, para ver se o coração está bom. Não fizemos um excelente jogo, sabemos que começo de temporada é assim mesmo, com perna pesada e sem ritmo de jogo, mas conseguimos ganhar nos pênaltis e estamos de parabéns", afirmou.

Caso não defendesse o pênalti de Velásquez, Jailson teria de realizar a 11ª cobrança. O goleiro disse que estava preparado, mas queria pegar a cobrança para encerrar a disputa contra o Atlético Nacional.

"A gente treinou bastante hoje. Se tivesse que bater, eu estava preparado também. Mas estava pensando 'daqui a pouco chega a minha vez, tenho que pegar logo'. No último eu pensei 'vou pegar e acabar'", comentou Jailson.

Com a vitória nos pênaltis, o Palmeiras somou dois pontos na Florida Cup. A equipe encerra sua participação no torneio amistoso no sábado, contra o New York FC. A primeira partida oficial de 2020 será na próxima quarta-feira, diante do Ituano, pela estreia do Campeonato Paulista.