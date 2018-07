Jailson comemora aniversário com defesa de pênalti: 'Não é fácil ficar sem jogar'

Um dia antes de completar 36 anos o goleiro Jailson, do Palmeiras, ganhou o presente que tanto esperava. Surpresa na escalação do time para enfrentar o Flamengo, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador ganhou a vaga de Fernando Prass e defendeu pênalti no segundo tempo para garantir o empate em 2 a 2 e, assim, poder comemorar tanto a classificação como a data festiva.

"O Flamengo é uma grande equipe. Agora, vamos descansar. Não é fácil ficar sem jogar, mas pude ajudar o time", afirmou Jailson na saída de campo em entrevista à TV Globo. A presença dele entre os titulares por opção do técnico Cuca foi a principal novidade do time. O goleiro fez apenas o quarto jogo nesta temporada.

Além do pênalti, Jailson fez boas defesas no primeiro tempo e pode estender o tabu de jamais ter perdido pelo Palmeiras. Já são 29 jogos de invencibilidade. "O time está de parabéns. Não é fácil jogar aqui no Rio", afirmou o goleiro. Foi a primeira vez desde o retorno do técnico Cuca, em maio, que Fernando Prass não foi escalado para uma partida.

"A gente é uma equipe, e infelizmente o Prass não estava bem. Ele vai trabalhar para, quando aparecer a oportunidade de novo, poder voltar. Dedico este pênalti ao Prass, ao Vinicius (Silvestre, terceiro goleiro). Inelizmente só pode jogar um", disse Jailson ao canal Premiere.

A boa atuação e o pênalti devem manter Jailson como titular para os jogos seguinte dos Palmeiras. No domingo a equipe enfrenta o Sport, na Arena Pernambuco, pelo Campeonato Brasileiro. Já na próxima quarta, o time tem compromisso pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro, no Mineirão.