Jailson evolui e deverá ser escalado em jogo-treino do Palmeiras na sexta-feira

O goleiro Jailson será uma das novidades no jogo-treino que o Palmeiras vai realizar nesta sexta-feira contra a equipe sub-20 do Desportivo Brasil, na Academia de Futebol. Nesta quarta-feira, a exemplo do que aconteceu nas últimas duas semanas, o goleiro participou normalmente dos treinamentos, ao lado de Fernando Prass, Vinicius e Daniel Fuzzato.

De acordo com a previsão do próprio Jailson, existe a possibilidade de que ele seja relacionado para o banco de reservas para a próxima partida, dia 12, quinta-feira, diante do Bahia, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.

O problema muscular de Jailson foi sentido no dia 9 de agosto, durante a disputa por pênaltis contra o Barcelona, do Equador, pela Copa Libertadores. A lesão foi tão rara que levou o departamento médico do clube a buscar a opinião de um médico americano especialista em quadril e consultor da NFL que trabalha no Denver Broncos para ouvir recomendações. Não foi realizada cirurgia e Jailson se recupera com tratamentos conservadores.

Titular na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, Jailson foi campeão brasileiro invicto e eleito o melhor da competição pela CBF. Além disso, teve seu contrato renovado por mais duas temporadas.