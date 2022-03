Jailson lamenta desfalques no Palmeiras, mas garante que elenco dará conta

O volante Jailson comentou sobre a solidez defensiva do time do Palmeiras nesta terça-feira e, apesar de lamentar os desfalques para as quartas de final do Paulistão, garantiu que o elenco é qualificado o suficiente para dar conta do recado. Contratado para a temporada, Jailson, que é volante de origem, deverá atuar na linha defensiva pela segunda partida seguida no time de Abel Ferreira.

"Sabemos da importância que é defender bem para atacar, poder construir as jogadas. Começa na frente até a defesa para conseguirmos essa solidez que tivemos até agora no campeonato, sofrendo poucos gols. Em relação aos desfalques, sabemos da importância desses jogadores para o nosso grupo. Mas temos um elenco qualificado e os jogadores que o professor optar vão dar conta do recado", afirmou o camisa 30.

O time palmeirense treinou novamente na manhã desta terça-feira visando o confronto com o Ituano pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O time tem três desfalques por conta das Eliminatórias para a Copa do Mundo: o goleiro Weverton, convocado pela seleção brasileira, e os zagueiros Gustavo Gómez, do Paraguai, e Benjamin Kuscevic, do Chile.

Luan, que também é zagueiro, segue se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Além deles, Abel Ferreira tem um desfalque no ataque, já que Deyverson levou cartão vermelho no último jogo e cumprirá suspensão.

No empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, o Palmeiras saiu atrás, mas conseguiu buscar o empate e manter a invencibilidade no Estadual, além de fechar a primeira fase com a melhor campanha. Jailson elogiou a qualidade dos adversários no estadual e destacou o respeito pelos rivais antes do confronto decisivo com o Ituano.

"Sabemos da dificuldade do Campeonato Paulista e o nosso grupo foi muito equilibrado, então respeitamos muito as outras equipes. É um jogo de mata-mata. Temos de chegar dentro de casa, fazer o nosso papel e conquistar nosso objetivo que é a classificação", disse.

No treinamento desta terça-feira na Academia de Futebol, Abel Ferreira deu prioridade às movimentações táticas. A comissão técnica trabalhou esquemas ofensivos e defensivos em campo reduzido. Na sequência, os jogadores fizeram um treinamento recreativo e finalizaram com um trabalho técnico separado entre os setores de ataque e defesa.

Com os desfalques, Abel Ferreira deverá mandar a campo a seguinte escalação: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Jailson, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. O Palmeiras recebe o Ituano nesta quarta-feira, às 21h35, no Allianz Parque.