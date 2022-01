Jailson realiza 1º treinamento com bola junto dos novos companheiros no Palmeiras

O meio-campista Jailson treinou pela primeira vez com o elenco do Palmeiras nesta segunda-feira. No último fim de semana, o novo reforço do clube alviverde havia realizado apenas avaliações e trabalhos físicos à parte. Jailson foi oficialmente integrado aos trabalhos com o técnico Abel Ferreira e com o restante do elenco nesta manhã.

Os trabalhos desta segunda na Academia de Futebol começaram com atividades físicas na parte interna, com ênfase nas regiões lombar e abdominal. Depois, o grupo foi dividido em dois para um trabalho no gramado com Abel Ferreira e a comissão técnica. Foram feitos exercícios de transição, movimentações específicas e finalizações.

No último domingo, o Palmeiras realizou o primeiro de uma sequência de quatro jogos-treino marcados para esta semana. Palmeiras e Pouso Alegre empataram por 2 a 2. Todos os jogadores que já foram integrados à pré-temporada do clube participaram da atividade.

O Palmeiras confirmou até o momento oito atletas que testaram positivo para Covid-19, sendo eles: Matheus Fernandes, Weverton, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Deyverson, Breno Lopes e Rafael Navarro.

O time paulista voltará a treinar nesta terça-feira, com atividades em dois períodos. Na quarta-feira, um novo jogo-treino está marcado, desta vez contra a Portuguesa, no Allianz Parque. Outros dois jogos-treino estão marcados para o sábado, contra o Juventus, na parte da manhã, e contra o EC Primavera, à tarde.

O elenco palmeirense teve a reapresentação adiantada visando o Mundial de Clubes, que acontece em fevereiro. O clube estreia oficialmente na temporada 2022 ainda em janeiro, pelo Campeonato Paulista, quando enfrentará o Novorizontino no próximo dia 23.