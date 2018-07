Jaílson renova contrato por dois anos com o Palmeiras

O goleiro Jaílson renovou o seu contrato com o Palmeiras por mais dois anos. A extensão do vínculo foi anunciada pelo próprio jogador na tarde desta quinta-feira na Academia de Futebol. "Vocês vão ter de me aguentar por mais dois anos", disse, sorridente, em entrevista coletiva.

O mês de julho mudou a vida de Jailson. Depois que o titular Fernando Prass precisou ser submetido a uma cirurgia no cotovelo direito após lesão às vésperas da Olimpíada do Rio, o técnico Cuca deu chance para os goleiros reservas. Vagner falhou e voltou para o banco. Jailson aproveitou a chance e não perdeu nenhuma partida no Campeonato Brasileiro.

Com tal desempenho, ele se tornou um dos ídolos da torcida e sua camisa está entre as mais vendidas, logo atrás dos uniformes de Gabriel Jesus e Dudu. O goleiro confessou que estava preocupado com a proximidade do fim do contrato, em dezembro.

"Estava preocupado, mas eu pensei que o ano de 2016 ainda não havia acabado e ainda bem que deu tudo certo", afirmou. "Vou comemorar quietinho, como sempre fiz. Vou dar um abraço na esposa, não vou poder abraçar a família, porque eles estão longe (São José dos Campos)", disse Jaílson. "São mais dois anos de ração para os cachorros", brincou.

Embora tenha renovado contrato, Jaílson reconhece que deverá voltar para a reserva no ano que vem. O titular Fernando Prass está recuperado e inclusive atuou nos últimos minutos da partida do título, contra a Chapecoense.

"Prass não saiu por falha. Saiu por contusão. Se o treinador optar pela minha escalação ou para que eu fique no banco, estarei feliz da mesma forma", disse Jaílson.