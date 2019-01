Jailson volta ao gol do Palmeiras após quatro meses e elogia rodízio

O goleiro Jailson, do Palmeiras, elogiou nesta segunda-feira a oportunidade de voltar a defender a equipe. Titular na vitória por 2 a 0 sobre o São Caetano, pelo Campeonato Paulista, o jogador se disse feliz pela chance e elogiou a postura do técnico Luiz Felipe Scolari de nesta temporada estender o rodízio de titulares para os goleiros, algo que não acontecia no ano passado.

Em 2019 apenas Weverton teve chance de ser escalado com mais regularidade pelo treinador. "Nós jogadores estamos bem acostumados. Esse revezamento faz com que todos se sintam importantes no grupo. Sem dúvidas isso traz motivação e confiança para todos os jogadores e comigo não é diferente", afirmou. O último jogo de Jailson havia sido em setembro, contra o Sport, na Ilha do Retiro.

Em três partidas nesta temporada, o Palmeiras escalou um goleiro diferente em cada. Weverton ganhou a primeira oportunidade, depois foi a vez de Prass e no último domingo, coube a Jailson a missão de defender a meta. "Muito bom voltar a jogar, ajudar o Palmeiras a conquistar mais uma vitória na competição. Eu me senti muito bem. Estou bem preparado pra quando o professor optar por mim", comentou.

A tendência é de nesta quarta-feira, contra o Oeste, em Barueri, pelo Campeonato Paulista, um outro goleiro assumir a posição na vaga de Jailson. O time encerra a preparação para o compromisso com treino fechado na Academia de Futebol na tarde desta terça-feira.