Jair não aceita oferta de renovação com Botafogo e fica próximo de assumir Santos

O técnico Jair Ventura não aceitou a proposta de renovação de seu contrato com o Botafogo e ficou mais próximo de ser anunciado como novo treinador do Santos para a temporada de 2018. Para que isso se concretize, o clube da Vila Belmiro precisa apenas quitar a multa rescisória que ele tem em seu compromisso com o time carioca, que iria até o final do próximo ano.

A multa é estipulada em R$ 760 mil, sendo que Jair já informou à diretoria botafoguense que vai acertar a sua transferência para o Santos, depois de ficar satisfeito com a proposta que o clube da Vila Belmiro o fez.

Procurado pela reportagem do Estado, o Botafogo confirmou, por meio de sua assessoria, que agora a ida de Jair para o time santista dependerá apenas do acerto entre os dois clubes, pois já está tudo certo entre o comandante e a equipe paulista.

O Santos atravessa um momento de crise financeira e acaba de eleger José Carlos Peres como seu novo presidente, que derrotou o atual mandatário Modesto Roma Júnior em pleito neste mês. Porém, o clube deverá viabilizar o pagamento da multa para contar com Jair Ventura no comando do time, que em 2018 disputará a Copa Libertadores da América.

Já o Botafogo acabou não conseguindo se classificar para a competição continental e isso também pesou um pouco para que Jair aceitasse a proposta santista. Se a multa rescisória de contrato for paga e ele for oficializado como novo comandante do time paulista, o treinador também levará consigo o seu auxiliar, Emílio Faro, e o preparador físico Ednílson Sena.

A saída de Jair do Botafogo acabou sendo selada em uma reunião realizada no início da noite desta sexta-feira, no Rio, onde ele se encontrou com o novo presidente botafoguense, Nelson Mufarrej, e com Gustavo Vieira, recém-contratado como diretor de futebol do clube da Vila Belmiro.

Filho do ex-atacante Jairzinho, tricampeão do mundo na Copa de 1970, Ventura estava trabalhando no Botafogo desde 2008, quando iniciou a sua trajetória no clube como preparador físico. Depois, ele foi promovido a auxiliar de Ney Franco e também dirigiu a equipe sub-20 alvinegra, antes de ser finalmente efetivado como treinador do time principal em agosto de 2016.