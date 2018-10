Jair aproveita duelo com Flamengo para esconder Corinthians na Copa do Brasil

O técnico Jair Ventura aproveitará a partida do Corinthians contra o Flamengo na sexta-feira, em casa, pelo Campeonato Brasileiro para deixar ao menos uma dúvida em relação ao time que enfrentará o Cruzeiro na próxima quarta-feira pela final da Copa do Brasil.

O volante Douglas entrará como titular no jogo pela 28ª rodada do Brasileirão, mas ele está suspenso da decisão por ter levado o terceiro cartão amarelo na semifinal contra o Flamengo. Para a vaga dele, o treinador tem algumas opções.

A primeira é a entrada de Gabriel. Mas para que isso aconteça o lateral-direito Fagner terá que se recuperar da fibrose na coxa esquerda. Na sexta, Gabriel atuará deslocado pela direita e substituirá o titular da posição.

Outra opção, testada no empate sem gols com o América-MG na última rodada do Brasileiro, é a entrada de Araos. O jogador, no entanto, teve atuação discreta na partida e deu lugar ao jovem Thiaguinho, que corre por fora.

O volante Paulo Roberto treinou no início da semana após se recuperar de problema muscular. Mas na quarta-feira retornou ao departamento médico e deve ser preservado do jogo contra o Flamengo. Caso se recupere, será outro candidato à vaga.

Quem também não tem presença certa contra o Cruzeiro é o centroavante Jonathas, que já desfalcou a equipe na semifinal. O jogador tenta se recuperar de um fibrose na coxa direita e seria a única opção de centroavante para a partida. Isso porque Roger e Matheus Matias não estão inscritos na Copa do Brasil.

Pelo Campeonato Brasileiro, além de fazer esse mistério, Jair vai com força máxima porque o Corinthians precisa se afastar da zona de rebaixamento. O time alvinegro ocupa a nona colocação, com 35 pontos, a apenas seis de distância do Vitória, o 17º colocado.

Se não houver nenhum imprevisto no treino da tarde desta quinta-feira, o Corinthians deverá entrar em campo contra o Flamengo com: Cássio; Gabriel; Henrique, Léo Santos e Danilo Avelar; Ralf e Douglas; Romero, Jadson, Mateus Vital e Romero.