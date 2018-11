Jair Bolsonaro confirma presença em jogo do Palmeiras no domingo

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) vai neste domingo, ao Allianz Parque para assistir ao jogo entre Palmeiras e Vitória, às 17 horas, pela rodada final do Campeonato Brasileiro, confirmou nesta quarta-feira a sua assessoria de imprensa. Ele foi convidado pelo clube para comparecer ao duelo.

Embora já tenha tirado fotos com camisas de diferentes times, Bolsonaro se declara torcedor do Palmeiras, clube que conquistou o título brasileiro no último domingo, ao derrotar o Vasco por 1 a 0. Inicialmente, havia a previsão de que ele fosse assistir ao jogo em que a taça foi assegurada no estádio de São Januário, no Rio. Mas a ideia foi descartada por questões de segurança.

Após a vitória no domingo, Bolsonaro usou o seu perfil no Twitter para parabenizar o Palmeiras pela conquista. "Parabéns Sociedade Esportiva Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro 2018! Mais que merecido", escreveu.

Na partida de domingo, que será acompanhada por Bolsonaro, o Palmeiras receberá a taça pela conquista do título brasileiro.