Jair celebra gol no fim e vê vitória 'com a cara do Botafogo'

Um dos grandes nomes deste segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu mais uma vez no último domingo, ao fazer 3 a 2 sobre o Atlético-MG no Luso Brasileiro. O triunfo contra um concorrente direto na briga pelas primeiras colocações, com direito a gol da vitória nos acréscimos, deixou o técnico Jair Ventura bastante satisfeito.

"O Botafogo está de parabéns, foi um jogo com a nossa cara. Intensidade, entrega.... Mais um gol no fim do jogo. Por que isso? Porque nos entregamos muito. Três jogadores pediram para sair. Por que isso? Porque jogamos sempre com intensidade, no sacrifício. O Dudu (Cearense) entrou e fez o gol", exaltou.

O treinador também preferiu minimizar qualquer interferência da arbitragem, tema tão recorrente neste Brasileirão. No domingo, os jogadores do Atlético-MG reclamaram bastante de um toque de mão no primeiro gol botafoguense, de Bruno Silva, e de uma falta em Carlos César na origem do terceiro gol, de Dudu Cearense. Além disso, consideraram que não tiveram um pênalti marcado a seu favor quando o placar estava em 1 a 0.

"Eu não vi os lances ainda. Não sei do que o Atlético-MG está reclamando. Não tenho nada para falar da arbitragem", avaliou Jair.