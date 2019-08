Jair comemora 'invencibilidade' com o Atlético-MG nas últimas rodadas

Com o volante Jair em campo, o Atlético-MG não perde. Pelo menos foi isso o que ocorreu nos últimos oito jogos em que o atleta esteve em campo pela equipe mineira. Após três jogos afastado, por causa de desgaste muscular, o atleta vai voltar a vestir a camisa do alvinegro de Minas no Campeonato Brasileiro, domingo, em Itaquera, diante do Corinthians, pela 17ª rodada.

"É importante o time não perder quando jogo. Isso vem muito da confiança. O nosso coletivo vem bem. A gente está fazendo boas partidas. A gente tem que procurar manter esse nível de atuações para que venham coisas boas na sequência da competição. Me vejo muito bem nesse meio-campo. Sozinho eu não consigo jogar, mas o coletivo vem bem. Se o coletivo não vai bem, não tem como um jogador se destacar individualmente", disse Jair, o melhor do Atlético-MG na vitória, por 3 a 1, sobre o La Equidad-COL, terça-feira, pela Copa Sul-Americana.

Líder da equipe em desarmes na temporada, Jair destacou o apoio dado pelo técnico Rodrigo Santana. "A confiança que o Rodrigo me deu, o entrosamento que tivemos desde que ele assumiu. Quando eu cheguei aqui, disse que queria brigar para ser titular. No começo as coisas não andaram da forma que eu queria. Mas eu sempre me mantive focado, trabalhando. Estou fazendo trabalhos específicos de força na academia, ganhei quatro quilos de massa muscular desde janeiro, e isso tem me ajudado muito na parte física. A gente tem ainda grandes coisas neste ano."

Os jogadores atleticanos se reapresentaram nesta quinta-feira à tarde, na Cidade do Galo. Os titulares na Colômbia se exercitaram na academia, com exceção de Vinícius, que foi a campo e participou dos trabalhos técnicos e táticos comandados pelo técnico Rodrigo Santana, que começa a definir o time para domingo no treino de sexta-feira.

O Atlético é o sexto colocado no Brasileiro, com 27 pontos, um a menos que o Corinthians. O time soma oito vitórias, três empates e cinco derrotas.