Jair confirma Botafogo com reservas, mas confia em virada na Copa do Brasil

O técnico Jair Ventura confirmou nesta terça-feira que o Botafogo irá com uma equipe reserva encarar o Cruzeiro nesta quarta-feira, no Mineirão. Depois de ser goleado por 5 a 2 na ida, em casa, o time alvinegro precisaria de um milagre para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. E talvez justamente pela dificuldade da tarefa, Jair preferiu poupar seus titulares.

"Sofremos muito com os desfalques. É difícil, mas cabe ao treinador achar as alternativas e colocar quem estiver melhor para jogar. Teremos um time alternativo, a série de jogos vem atrapalhando bastante. Em conversas com o departamento médico, chegamos a um acordo para poupar alguns atletas", explicou.

Mas engana-se quem acredita que o treinador abriu mão da Copa do Brasil. Pelo contrário, Jair garantiu que a opção por utilizar reservas é justamente para que o Botafogo tenha mais chances de buscar uma improvável reviravolta.

"O Botafogo precisará de um grande jogo. Com o time organizado, é possível tirar a diferença. Sabemos que é difícil, mas nada é impossível no futebol. Vamos buscar a vitória e a classificação. A gente vai buscar os gols de maneira natural, com calma, de forma organizada", analisou.

Apesar de confirmar que escalará um time reserva, Jair preferiu não revelar quem estará em campo. As principais dúvidas são na defesa e no ataque. Com isso, o Botafogo deve ter nesta quarta: Sidão; Diego, Renan Fonseca, Emerson Silva (Emerson) e Victor Luís; Diérson, Lindoso, Bruno Silva, Leandrinho e Salgueiro; Rodrigo Pimpão (Luís Henrique).