Jair confirma Corinthians para final com retorno de Fagner e quarteto ofensivo

O técnico Jair Ventura confirmou no treino desta terça-feira o Corinthians que entrará em campo contra o Cruzeiro, quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A boa notícia é o retorno do lateral-direito Fagner.

O jogador, que ficou de fora dos dois últimos jogos por causa de um problema na coxa esquerda, demonstrou estar recuperado e trabalhou normalmente entre os titulares na atividade realizada no CT do Coimbra, em Contagem, a 20km de Belo Horizonte. Fagner, no entanto, não deve aguentar os 90 minutos. Para o seu lugar, o treinador testou o zagueiro Pedro Henrique e Mantuan, o reserva imediato. ]

Outra confirmação foi do quarteto ofensivo. Jair optou pela manutenção da equipe que vem atuando nas últimas partidas. Romero, Jadson, Mateus Vital e Clayson treinaram entre os titulares. O problema é que esses quatro meia-atacantes não vivem bom momento. Desde que o treinador assumiu, há sete jogos, o ataque fez apenas cinco gols.

Sob o comando de Jair, apenas Jadson marcou, na vitória sobre o Sport, por 2 a 1, há cinco partidas. Romero fez seu último gol há 17 partidas. Mateus Vital não marca desde maio e Clayson fez seu último gol em abril. Para o primeiro jogo, no entanto, a principal preocupação está em não ser vazado.

BOLA AÉREA - Durante o último trabalho, Jair priorizou os cruzamentos na área de sua defesa. A preocupação ganhou peso depois da derrota por 3 a 0 para o Flamengo na Arena. Os dois primeiros gols saíram após cobrança de escanteio. O treinador não deixou que ninguém filmasse essa movimentação.

No dia anterior, o zagueiro Henrique já havia comentado sobre essa questão. Nesta terça, Cássio concedeu entrevista mais cedo e pediu concentração à equipe. "Quem errar menos vai sair com a vitória. Uma decisão como essa vence nos detalhes", comentou.

No setor de marcação, a novidade vai ser a entrada do volante Gabriel na vaga de Douglas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Gabriel vinha atuando improvisado no lugar de Fagner na direita. Contra o Flamengo, sofreu com Vitinho. Agora voltará a sua posição de origem e atuará ao lado do veterano Ralf.

HOMENAGEM - No início do treino desta terça, o meia Danilo recebeu uma placa do clube por ter completado 350 jogos com a camisa do Corinthians. O diretor de futebol, Duilio Monteiro Alves entrou no gramado enquanto os atletas faziam o aquecimento e prestou a homenagem ao veterano. Na sequência, os atletas posaram para foto. Danilo completou a marca na útlima sexta-feira. Ele entrou no segundo tempo da derrota para o Flamengo.