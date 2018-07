Jair critica Colo-Colo e comemora classificação: 'Botafogo foi superior'

Apesar da classificação do Botafogo, o técnico Jair Ventura fez reclamações ao fim do empate com o Colo-Colo, em Santiago, na noite desta quarta-feira. O treinador criticou a postura do time chileno, que teria até pintado recentemente o vestiário para atrapalhar o visitante, antes do jogo da volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores.

"Pintaram nosso vestiário para ficar com cheiro forte de tinta. É triste. Tratamos eles tão bem lá no Estádio Nilton Santos. Futebol é resolvido dentro de campo. O Botafogo foi superior", disse Jair, que não deixou de alfinetar o treinador rival, Pablo Guede. "Agora ele vai ter que esperar a próxima [Libertadores]."

A partida foi antecedida de declarações negativas do treinador do time chileno a respeito do time brasileiro, o que contribuiu para prejudicar o clima do jogo. "É triste. Ele falou bastante da nossa equipe e esqueceu de se preocupar com a dele", criticou Jair.

Sobre o jogo, o treinador brasileiro admitiu que o gol sofrido logo aos três minutos de jogo causou ainda maior pressão sobre o Botafogo. "Atrapalhou, não tem como esconder. Tinha uma vantagem e ela foi embora com 3 minutos. Tivemos que mudar, tenho uma estratégia para cada jogo, com os mesmos jogadores. Fomos superiores na partida. Inclusive, ainda não estamos no melhor momento físico", analisou.

Jair elogiou a disposição dos seus jogadores, principalmente depois da mudança de estratégia em campo, em razão do gol sofrido no início. "Valeu pelo gol do Pimpão, a entrega desse cara mostra a cara do Botafogo. Equipe valente, com intensidade, então conseguiu suprir a ausência do Camilo. Fomos fortes, valentes, mas ainda não conseguimos nada. Mais um grande jogo pela frente para conseguir nosso objetivo", comentou.

Rodrigo Pimpão marcou o gol salvador do Botafogo, aos 35 minutos do segundo tempo, decretando o empate por 1 a 1 e classificando o time carioca para a terceira e última fase preliminar da Libertadores - no jogo de ida o Botafogo vencera por 2 a 1. Agora a equipe aguarda a definição do confronto entre Olímpia e Independiente del Valle para conhecer seu próximo adversário.