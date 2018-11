Jair divulga relacionados do Corinthians para o clássico e Douglas vira dúvida

O Corinthians realizou nesta sexta-feira o último treino antes do clássico contra o São Paulo, sábado, às 17h, na Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a atividade o volante Douglas sentiu um incômodo na coxa esquerda, mas entrou para a lista de relacionados.

O jogador fará testes momentos antes da partida. Se não tiver condições de entrar em campo, o chileno Ángelo Araos ficará com a vaga de titular. No início da semana, Douglas chegou a ser poupado por causa de uma pancada na coxa e Araos treinou em seu lugar.

Novidade certa na escalação para o clássico será a presença do jovem Carlos Augusto, de 19 anos, na lateral esquerda. Ele ganhou a vaga de Danilo Avelar. "O Carlos vem treinando bem. Nessa semana que passou, por coincidência, eu o cedi ao sub-20 para jogar contra o São Paulo. Mandamos o Coelho, nosso auxiliar para assistir, e eu vi também. Ele participou do lance do gol. Ele vem treinando bem e pediu passagem. É um jogador formado no clube, de seleção brasileira. Espero que possa nos ajudar a conseguir a vitória", justificou Jair Ventura.

Jadson também está confirmado depois de ficar de fora dos dois últimos jogos. O veterano Danilo, de 39 anos, terá mais uma oportunidade de atuar como centroavante. Jair também comentou sobre o futuro do jogador, que já avisou que pretende continuar no Corinthians na próxima temporada.

"O Danilo vai ser meu titular amanhã (sábado). Ele é um jogador com história linda, exímio profissional. Assim como os demais, não podemos revelar essa situação. Isso é ruim para a gestão de grupo. Vamos tratar o Danilo com carinho pelo momento e pelo passado no Corinthians. Ele é um campeão do mundo", disse o treinador.

O Corinthians ocupa a 12ª colocação na tabela do Brasileiro com 39 pontos, a cinco de distância da zona de rebaixamento. O time deve entrar em campo no clássico com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Douglas (Araos) e Jadson; Pedrinho, Danilo e Romero.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros - Cássio e Walter.

Laterais - Fagner, Danilo Avelar e Carlos Augusto.

Zagueiros - Henrique, Léo Santos, Pedro Henrique e Marllon.

Meio-campistas - Ralf, Gabriel, Douglas e Thiaguinho, Ángelo Araos, Pedrinho, Jadson, Fessin, Danilo e Mateus Vital.

Atacantes - Roger, Clayson, Romero e Rafael Bilu.