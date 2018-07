Jair elogia Atlético-PR e vê 'pressão boa' sobre o Botafogo após derrota

Oscilante no Campeonato Brasileiro, o Botafogo decepcionou seu torcedor e foi derrotado em casa no último sábado, pelo Atlético-PR, por 1 a 0. O resultado estacionou a equipe na sexta colocação e acirrou a disputa por uma vaga na Libertadores. A pressão pela classificação ao torneio existe, mas é boa, de acordo com o técnico Jair Ventura.

"Quando se trabalha em time grande como o Botafogo, está sempre sob pressão. A pressão, a expectativa, é boa. Prefiro ser cobrado por vaga na Libertadores que por rebaixamento. Essa pressão tem que existir. É fazer o máximo para alcançar o melhor, vamos saber na última rodada. Faltam quatro partidas e vamos vender caro para atingir o nosso objetivo", declarou.

Jair lamentou os erros apresentados pelo Botafogo no sábado, mas fez questão de elogiar o Atlético-PR. Para o treinador, o time paranaense foi preciso nas poucas oportunidades que teve para chegar ao gol do triunfo e garantir mais três pontos na tabela.

"Essa situação bate no que é o campeonato: maior número de vitórias dos visitantes. Na última rodada, foram cinco. É uma tendência. Quando você joga fora, tem situação de jogar no erro do adversário. O Atlético-PR fez isso. O goleiro deles não fez defesa porque nossas melhores chances passaram do lado, perto da trave. Não vou falar de indicadores, foram diversas finalizações nossas, mas o Atlético-PR hoje foi cirúrgico", considerou.

O treinador, porém, descartou que para o Botafogo o melhor seja atuar fora de casa no momento. "Não é um pesadelo jogar em casa, com apoio da torcida. Mostramos isso na Libertadores e na Copa do Brasil, e estamos bem colocados no Brasileiro."