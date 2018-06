Jair elogia Yuri Alberto e promete novas chances a Dodô no Santos

O Santos não teve muito o que comemorar na noite desta quarta-feira. Fora de casa, o time sofreu com o campo encharcado do Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi e perdeu para o Novorizontino por 2 a 1, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, ficando mais distante do objetivo de chegar às quartas de final com a melhor campanha do Estadual.

Assim, o único fato para o santista comemorar foi o gol de Yuri Alberto. Com apenas 16 anos, 11 meses e 20 dias, ele marcou o seu primeiro gol pelos profissionais do clube. Coincidentemente, isso aconteceu na mesma data em que foi chamado para a seleção brasileira sub-20. E, claro, ele recebeu elogios do técnico Jair Ventura.

"Quando cheguei, ele já estava no profissional. Treina forte e estava aguardando sua oportunidade. Tinha entrando em outros jogos e foi bem. Foi valente e ajudou quando deu", disse o treinador, que havia utilizado o jovem em outros dois jogos do time no Paulistão.

Jair também evitou fazer uma avaliação sobre a estreia do lateral-esquerdo Dodô, que deu o passe para o gol de Yuri Alberto, e prometeu dar novas chances ao jogador. "Qualquer análise hoje seria injusta por conta da chuva. O jogo foi por água abaixo. É difícil. Vai ter mais chances e vamos analisar", comentou.

Diante do desgaste do elenco, Jair poupou vários titulares diante do Novorizontino. Antes da volta a Santos, o elenco vai treinar nesta quinta-feira em São José do Rio Preto, iniciando a preparação para o duelo com o São Bento, domingo, na Vila Belmiro.

O Santos lidera o Grupo D com 18 pontos e tem campanhas piores do que as de Corinthians e Palmeiras, ambos com 20, no Paulistão. "Agora é descansar bastante, já estamos classificados, vamos tentar brigar pela primeira posição geral", concluiu Jair.