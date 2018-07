Jair exalta elenco e celebra vitória do Botafogo, mas mantém foco na Libertadores

O técnico Jair Ventura celebrou a vitória e a atuação do Botafogo no clássico com o Fluminense, no domingo, mas avisou que a prioridade da equipe alvinegra segue sendo a Copa Libertadores. O time volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Atlético Nacional, atual campeão da competição sul-americana, pelo Grupo 1.

"É bom poder disputar a minha primeira final como profissional, mas sabendo também que a prioridade, e não escondemos isso, são os dois jogos casados na Colômbia e Equador", afirmou o treinador, referindo-se também ao duelo contra o Barcelona de Guayaquil, no dia 20 deste mês. Entre estas duas partidas, o Botafogo fará a final da Taça Rio, contra o Vasco, no próximo domingo.

Para alcançar esta final, o Botafogo precisou vencer o Fluminense, no domingo, no Engenhão, pelo placar de 3 a 1. Ao fim do jogo, o treinador exaltou o elenco do seu time, que entrou em campo com seus reservas.

"Isso é importante porque nós sabemos que títulos se vencem com elenco. Jogos com time e campeonatos com elenco, isso é uma máxima do futebol. Hoje foram dois times alternativos, tanto o Botafogo quanto o Fluminense. E a gente pôde observar de novo os meninos, que foram muito bem. Foi importante e nós vamos vendo a real condição dos atletas para as substituições porque o ano é longo. Estamos felizes por conseguirmos vencer", comentou.

Jair comparou o clássico com o anterior disputado entre os dois times e viu evolução na sua equipe. "Aprendemos com os nossos erros, voltamos mais ligados, mais fortes no segundo tempo, tivemos chance de aumentar o placar. Então os atletas estão de parabéns", declarou o treinador.