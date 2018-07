Jair exalta merecimento do Botafogo e torce por sorteio 'generoso' nas oitavas

Depois de ver o Botafogo vencer o Atlético Nacional por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, no Engenhão, e conquistar a vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores por antecipação, o técnico Jair Ventura exaltou o merecimento do time carioca em sua longa trajetória rumo à próxima fase da competição.

Para poder disputar a fase de grupos do torneio continental, a equipe carioca já passou por pedreiras como Colo-Colo, do Chile, e Olimpia, do Paraguai, na fase preliminar. E depois brilhou no complicado Grupo 1, que tinha o próprio Atlético Nacional - atual campeão e agora eliminado - como favorito a uma vaga nas oitavas, e também conta com o também já classificado Barcelona de Guayaquil, do Equador, e o Estudiantes, outro já fora da disputa por um lugar na próxima fase.

"Vejo a classificação com merecimento. Falei do Atlético-PR (que se classificou de forma heroica às oitavas de final, na última quarta). Tivemos a pré-Libertadores, que foi muito difícil. Queimamos algumas etapas. O sorteio da fase de grupos não nos deu vida fácil. Jogamos contra o atual campeão dentro e fora de casa. A palavra é merecimento, pela entrega, garra e obediência", ressaltou Jair Ventura, em entrevista coletiva após a vitória desta quinta-feira.

O comandante aproveitou o fato de que o Botafogo já está classificado para mostrar bom humor ao projetar as oitavas de final. "Sabemos que não somos favoritos. Temos as oitavas. Vamos ver se o sorteio é um pouco mais generoso conosco", disse, rindo, pois até agora só encarou adversários complicados nesta Libertadores.

E o time ainda não terminou de buscar objetivos nesta fase de grupos, pois está empatado com o Barcelona de Guayaquil na liderança do Grupo 1, com dez pontos, e espera poder terminar em primeiro lugar para poder ter a vantagem de fazer, em casa, o duelo de volta das oitavas de final.

Na próxima quinta-feira, o Botafogo fecha a sua campanha nesta fase contra o Estudiantes, às 21h45 (de Brasília), na Argentina. No mesmo dia e horário, o Atlético Nacional receberá o Barcelona de Guayaquil em solo colombiano.

"Vamos para a Argentina buscar o primeiro lugar do grupo, que é importante depois no sorteio", projetou Jair, para em seguida exibir humildade ao lembrar que o time não pode entrar em euforia pela classificação antecipada. "Temos que manter os pés no chão. Não podemos mudar nosso jeito de jogar. Se não jogarmos com 110%, não vamos ganhar", enfatizou.