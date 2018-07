Jair exalta 'um dos melhores jogos do ano' no Botafogo e boa campanha no 2º turno

Após ver o Botafogo vencer o Corinthians por 2 a 1, nesta segunda-feira à noite, no Engenhão, no Rio, e assumir a sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, o técnico Jair Ventura exaltou a atuação do seu time. Ele qualificou este como "um dos melhores jogos do ano" realizados pela equipe e ressaltou a boa campanha realizada no segundo turno.

"Está entre nossos melhores jogos do ano, uma grande apresentação", ressaltou o comandante, em entrevista coletiva, na qual lembrou que a equipe botafoguense é que a dona do melhor desempenho entre todos os clubes nesta segunda metade da competição nacional, fato que vez o treinador também minimizar fases instáveis vividas pelo time recentemente.

"Se a gente analisar a situação do returno, voltamos a ser o líder. Eu não vi essa oscilação tanto, foram sete vitórias em 11 jogos, número muito expressivo. Tivemos dois jogos sem vencer, não era para ligar o alerta por conta disso não. O que deixa a gente mais contente é quando consegue vencer e convencer", afirmou.

Ao mesmo tempo, Jair Ventura aproveitou o triunfo desta segunda-feira para conter a euforia e lembrar que também é preciso exibir eficiência fora de casa. "Estamos entre os melhores mandantes... Fico feliz de ter essa situação de ser um dos melhores mandantes, mas tem que ter equilíbrio e buscar vitórias longe da torcida para conseguir não desgrudar da parte de cima da tabela", cobrou.

Após o triunfo sobre o líder, o Botafogo voltará a campo no próximo domingo, contra o Atlético-MG, às 17 horas, em Belo Horizonte, pela 31ª rodada do Brasileirão. E Jair espera que a sua equipe comprove, na capital mineira, a evolução que vem apresentando nesta reta final da competição.

"Vimos duas equipes buscando o jogo, finalizamos quase o dobro do que o nosso adversário, jogamos melhor e merecemos a vitória. Vencemos muitos times que estão acima da gente, temos feitos bons resultados contra essas grandes equipes também. E contra o líder. Vai ser muito difícil jogar com Atlético-MG lá (em Minas), vai ser muito difícil, tivemos duas perdas, (Rodrigo) Lindoso e o Marcos (Vinicius). Mostra como somos fortes", disse o técnico, se referindo ao fato de que os dois jogadores levaram o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão.