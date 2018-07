Jair faz mistério, mas indica time misto do Botafogo para o clássico

O técnico Jair Ventura fez mistério nesta sexta-feira e escondeu a escalação do Botafogo para o clássico de domingo contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca. No entanto, em meio ao desgaste pela sequência de jogos e pela intensidade da partida de quarta, contra o Colo Colo, o treinador indicou que poupará algumas peças para o confronto.

"O mais importante é não mudar o planejamento. Sabemos da importância do clássico e do Carioca, mas não podemos correr riscos. Não vamos mudar por conta do adversário, mas vamos usar o que tivermos de melhor dentro de uma condição clínica", declarou.

O clássico deste domingo será diferente para o Botafogo. Apesar da importância da partida diante do maior rival, ninguém no clube esconde o pensamento no confronto da próxima quarta-feira, quando o time carioca vai encarar o Olimpia, no Engenhão, no jogo de ida que definirá uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

Jair pediu foco no clássico, mas garantiu que o resultado da partida em nada influenciará o jogo pelo torneio continental. "Uma vitória ou outro resultado no domingo não vai mudar o nosso pensamento para quarta-feira. Agora é pensar no Flamengo e depois no Olimpia. Vamos jogo a jogo."

O treinador também fez questão de exaltar a importância do Carioca para o Botafogo. "Vencer é sempre bom, deixa o clima e o dia a dia mais leve. Uma coisa é diferente da outra e temos que virar a chave. Não vamos deixar o Carioca de lado, estamos numa condição complicada na competição e podemos ficar de fora. Vamos dar o máximo para seguir no Estadual, é importante para o clube", considerou.