Jair fecha preparação e deve escalar Corinthians com Romero no domingo

O técnico Jair Ventura comandou neste sábado o último treino do Corinthians antes do duelo diante da Chapecoense, domingo, na Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador deverá promover o retorno de Romero ao time titular, após o paraguaio voltar dos amistosos com sua seleção.

Romero desfalcou o Corinthians contra Vasco e Atlético-PR, porque estava servindo à seleção no amistoso com a África do Sul. A tendência é que seja titular, mas Jair pode optar pela manutenção de Mateus Vital, até pelo desgaste do paraguaio, que atuou há quatro dias na África do Sul.

Neste sábado, Jair comandou um treino tático, além de atividades técnicas de passe e finalização. Ele deve levar o Corinthians a campo no domingo com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Thiaguinho, Romero (Mateus Vital), Jadson e Pedrinho; Danilo.

A partida na Arena é importante para ambas as equipes. O Corinthians, 12.º colocado do Brasileirão, com 43 pontos, precisa vencer para acabar com qualquer possibilidade de ser rebaixado. Já a Chapecoense, 16.ª, com 40 pontos, busca o resultado para manter-se viva na luta para permanecer na elite.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar e Fagner

Zagueiros: Henrique, Léo Santos e Pedro Henrique

Volantes: Araos, Gabriel, Ralf, Douglas e Thiaguinho

Meias: Danilo, Jadson, Mateus Vital, Pedrinho e Fessin

Atacantes: Clayson, Emerson, Rafael Bilu, Roger e Romero