Jair fecha treino e faz mistério sobre escalação do Botafogo para sábado

O técnico Jair Ventura não quis dar pistas da escalação do Botafogo para a partida diante do Corinthians, sábado, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador fechou o treino realizado nesta quinta-feira à imprensa. E perguntado sobre o que foi trabalhado no gramado do Engenhão, despistou.

"Que bom que vocês (jornalistas) não viram muita coisa, mas têm bons informantes. Todo mundo está à disposição, cabe ao treinador escolher. A gente fala sempre do encaixe. Três volantes, três atacantes, três zagueiros... Assisti ao jogo do Corinthians ontem, o time fez uma boa partida, contra um adversário forte, e foram melhores. Temos nossas armas, com certeza vamos fazer um grande jogo", declarou.

O trabalho desta quinta-feira marcou a volta dos jogadores ao Engenhão, que não estava disponível por conta da Olimpíada e da Paralimpíada do Rio. "Os jogadores gostaram, é bom. É dificuldade de vários clubes não ter casa, nós temos duas. É mais um campo, podemos poupar o de General, desgastado, então é super benéfico", comentou Jair.

O Botafogo ocupa o meio da tabela, na décima posição. Tem 38 pontos, oito acima da zona de rebaixamento e sete abaixo do G4. Apesar de estar mais próximo da zona de classificação para a Libertadores, Jair segue garantindo que o time alvinegro ainda não mira este objetivo.

"Já falei quando assumi, não falo em Libertadores porque ficamos na zona de rebaixamento, duas rodadas na lanterna. Não estou preocupado. Viemos de um rebaixamento, todos os profissionais envolvidos para livrarmos. O torcedor tem o direito de sonhar, todo clube grande quer almejar isso. Não pensamos pequeno, mas é essa a realidade atual", avaliou.