Jair indica Araos e Danilo como titulares do Corinthians contra o Botafogo

O técnico Jair Ventura realizou nesta quinta-feira um treino tático e confirmou o chileno Ángelo Araos no meio-campo do Corinthians. A tendência é que ele substitua Jadson, que voltou a sentir um incômodo na panturrilha direita nos últimos dias e deve ficar de fora do duelo com o Botafogo, domingo, no Engenhão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de um breve aquecimento, o treinador posicionou o time titular em campo para trabalhar a parte ofensiva. Ralf, que havia sido poupado da atividade na quarta, voltou a ocupar uma vaga ao lado de Douglas. Danilo também seguiu como centroavante.

A equipe treinou com: Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf Douglas; Romero, Araos e Pedrinho; Danilo. Jair trabalhou insistentemente a saída de bola. Variava os posicionamentos. Primeiro, com a equipe saindo pela direita. Léo Santos, tocava para Fagner, que tabelava com Ralf, que acionava Araos, que tocava para Pedrinho. O jovem mandava na área e Romero fechava com Danilo e o chileno para tentarem finalizar.

Depois a movimentação caía para o lado esquerdo. Henrique para Douglas, para Danilo Avelar... Até Romero cruzar. Jair pedia para que os atletas seguissem a jogada até o final, exigindo atenção na finalização. Cássio e Walter se revezavam no gol. Enquanto isso, em outro campo, os reservas divididos em duas equipes realizavam um trabalho à parte.

Jadson fez academia e depois voltou para a fisioterapia. O atacante Clayson, que na quarta-feira foi poupado da atividade por causa de uma virose, também realizou apenas trabalho muscular. Na parte final da atividade, o treinador realizou um coletivo de titulares contra reservas.

PREOCUPAÇÃO - O paraguaio Sergio Díaz, titular no duelo com o Bahia do último sábado, deixou a atividade mais cedo com dores no joelho direito, o mesmo que ele operou em novembro e ficou por cerca de nove meses em recuperação. O jogador, no entanto, saiu de campo sem estar mancando e será avaliado nesta sexta-feira.

O Corinthians encara o Botafogo no domingo, às 17h, no estádio do Engenhão, ainda de olho em se afastar da zona de rebaixamento. O time ocupa atualmente a 11ª colocação com 39 pontos, a cinco de distância da Chapecoense, que abre o grupo da degola em 17º lugar.