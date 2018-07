Jair lamenta chances perdidas pelo Botafogo em derrota e aponta falta de atenção

O técnico Jair Ventura lamentou a derrota do Botafogo, em casa, para o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, na última terça-feira, pela quarta rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores. Em entrevista coletiva depois do jogo, ele disse que time carioca perdeu boas oportunidades e elogiou o goleiro da equipe equatoriana, Máximo Banguera.

"Eles não criaram tantas oportunidades em casa como nós criamos aqui", disse, em referência ao empate em 1 a 1 da rodada anterior, no Equador. "O goleiro (Banguera) fez grandes defesas. Nós criamos oportunidades, mas tem dia que a bola não entra".

Jair também lamentou as jogadas que deram origem aos gols do Barcelona, ambos marcados em contra-ataques depois de cobranças laterais, apontando falta de atenção dos seus jogadores. "O arremesso lateral é uma situação que eu cobro muito dos jogadores e nós tomamos dois gols a partir dessas jogadas. Sabíamos da força deles no contra-ataque e treinamos muito isso".

Com a derrota, o Botafogo fica na segunda posição do Grupo 1 do torneio, com sete pontos, três atrás do líder Barcelona, que se classificou antecipadamente às oitavas de final. Atlético Nacional, em terceiro, e Estudiantes, em quarto, somam três pontos cada. "Queríamos resolver nossa classificação o quanto antes. Estamos na luta e vamos para cima", disse Jair.

Em 18 de maio, uma quinta-feira, o Botafogo volta ao Engenhão pela Libertadores para jogar contra o Atlético Nacional, em busca da sua vaga nas oitavas de final. Antes disso, o time viaja a Porto Alegre para encarar o Grêmio pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em 14 de maio, um domingo.