Jair lamenta falta de compactação após empate, mas diz que Botafogo pode avançar

O técnico Jair Ventura reconheceu que o Botafogo teve uma atuação irregular no empate por 0 a 0 com o Grêmio, no Engenhão, na noite desta quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Mas, embora tenha reclamado da falta de compactação do time, ele garantiu que o time carioca tem condições de avançar à semifinal.

"Nosso time estava muito espaçado, conversamos no vestiário e foi unânime. Falo da compactação, quando está na defesa e no ataque e tira espaços do adversário. Estava perdendo muito a segunda bola, com dois lados muitos distantes", disse. "No segundo tempo aproximamos e conseguimos criar algumas oportunidades, melhoramos. Teve um lance do Gilson, um do Guilherme. Mas foi jogo equilibrado."

A possibilidade de avançar se empatar com gols na próxima quarta-feira em Porto Alegre, no entanto, manteve Jair otimista para o segundo confronto. "Não só nesta partida, mas em todo jogo a gente quer sempre mais. Esse é o nosso pensamento, um vestiário com clima leve. Teríamos que fazer o dever de casa? Teríamos, mas nem sempre é possível. Se fizer um gol lá, o adversário terá que fazer dois."

O treinador lembrou, inclusive, o duelo da segunda fase da Libertadores, quando o Botafogo se classificou ao empatar com o Colo-Colo por 1 a 1, no Chile. "O trabalho do treinador não para, não só o meu como o deles. Se o mais pessimista quiser levar pelo lado ruim, pode levar. Mas a gente quer levar pelo bom, o empate do Colo-Colo e a classificação, por exemplo", acrescentou.

Confiante na classificação, Jair procurou minimizar a responsabilidade por levar o Botafogo à semifinal. "Esse peso não vai ser para mim, estou no primeiro ano. Mas esse clube merece, e esse grupo que é maravilhoso, pelo profissionalismo deles. Por eles que a gente merece", completou.

Antes de voltar a enfrentar o Grêmio, o Botafogo terá compromisso pelo Brasileirão. No sábado, o time vai receber o Santos, no Engenhão, pela 24ª rodada.