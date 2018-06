Jair minimiza vaias e defende testes no Santos: 'Sabemos com quem podemos contar'

A derrota do Santos por 3 a 1 para o São Bento, neste domingo, na Vila Belmiro, provocou vaias ao time e a Jair Ventura, mas o treinador garantiu encarar as cobranças com naturalidade. Após o compromisso que fechou a participação da equipe na primeira fase do Campeonato Paulista, o treinador minimizou as críticas e garantiu que também deseja a chegada dos reforços pedidos pela torcida, mas destacou os problemas financeiros do time.

+ Renato lamenta chances perdidas e admite Santos pressionado a voltar a vencer

"Ser xingado em uma derrota eu vejo com naturalidade. Sobre o pedido de jogador, todo treinador do mundo quer jogador, mas temos uma questão financeira que precisa ser respeitada", disse Jair.

O tropeço diante do São Bento representou o quarto jogo seguido sem vitória do Santos, com três derrotas - Novorizontino e Real Garcilaso, pela Copa Libertadores - e um empate - Corinthians - nessa sequência, a pior do time em 2018. Apesar disso, Jair defende o seu time, lembrando a classificação antecipada às quartas de final do Campeonato Paulista e na liderança do seu grupo, o D, ainda que com apenas 18 pontos somados em 36 possíveis.

Na derrota para o São Bento, Jair escalou o Santos apenas com os reservas. E o treinador explicou que o duelo foi para testes, pois serviu para ajudá-lo a saber com quem poderá contar na sequência da temporada. "Estamos classificados com duas rodadas de antecedência. Por isso tive a oportunidade de testar 30 atletas. Agora sabemos com quem podemos contar nos próximos jogos", disse.

O Botafogo será o rival do Santos nas quartas de final do Paulistão, em série que deve se iniciar no próximo fim de semana em Ribeirão Preto - reunião nesta terça-feira na sede da Federação Paulista de Futebol determinará a tabela.

Antes, na quinta-feira, o time vai encarar o uruguaio Nacional, no Pacaembu, pela Libertadores. Para este duelo, o time iniciará a preparação nesta segunda-feira, às 15 horas, no CT Rei Pelé.