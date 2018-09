Jair nega influência na viagem de Loss para Europa: 'Foi decisão do Corinthians'

O técnico Jair Ventura disse nesta sexta-feira que não teve influência nas férias de Osmar Loss. O ex-treinador do Corinthians, que voltou ao posto de auxiliar, viajará na próxima semana para a Europa onde ficará por cerca de 40 dias.

"Foi uma decisão única e exclusivamente do clube. Não tive participação nenhuma. Ele e o clube tomaram essa decisão. Até então estava me ajudando junto com o Fabinho e Coelho. Foi o clube quem decidiu e eu respeitei", revelou.

Osmar Loss deixou o cargo de técnico no último dia 5, após a derrota para o Ceará por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. A diretoria do clube optou por mantê-lo no elenco junto com seus então auxiliares, os ex-jogadores Coelho e Fabinho. Jair Ventura assumiu a equipe uns dias depois e trouxe seu braço direito Emílio Faro, deixando o clube com quatro auxiliares.

Jair disse que conversou com Loss após a decisão de fazer estágio em clubes europeus. "Ele tem potencial. Falei para ele que também fui interino e voltei para auxiliar. Não se pode achar que a vida no futebol acabou por causa disso. Desejo sorte para ele", afirmou.

Loss continua funcionário do clube, mas poderá ocupar outro cargo após o retorno da Europa. A tendência é que assuma o time sub-23. Sem ele, a comissão fica com os três auxiliares além do observador técnico Alysson Marins.

O Corinthians volta a campo no domingo, às 16h, quando receberá o Internacional, em sua arena pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro ocupa a oitava colocação na tabela com 33 pontos - está a seis do rebaixamento e a nove de uma vaga na Libertadores.