Jair participa de treino e indica retorno ao Atlético-MG contra o Fluminense

Com a presença do volante Jair em campo, o Atlético Mineiro iniciou nesta terça-feira, na Cidade do Galo, a preparação para o duelo com o Fluminense, sábado, no Maracanã. Assim, indicou que deverá fazer o seu retorno ao time no compromisso válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto os titulares no clássico contra o Cruzeiro realizaram um trabalho regenerativo, o restante do elenco disputou um jogo-treino contra o elenco sub-20. E a presença de Jair no segundo da atividade foi uma das atrações, assim como o goleiro Victor.

Jair está recuperado de lesão muscular na coxa direita, sofrida no fim de setembro, durante partida contra o Colón, pelas semifinais da Copa Sul-Americana. O Atlético-MG até chegou a cogitar o seu retorno no clássico do último fim de semana contra o Cruzeiro, mas não o aproveitou.

"Fico feliz por voltar a treinar com o grupo. Sete semanas, mas parece que foi um ano. Estou feliz por estar voltando e ficar à disposição, então, se o professor optar por mim, estou à disposição", afirmou Jair.

Agora, porém, com uma semana para se preparar, a tendência é que faça o seu retorno ao Atlético-MG no confronto com o Fluminense. "Estou bem na parte física, sentindo um pouco aquele ritmo de treino, com bola. Acho que vai pesar um pouco a falta de ritmo de jogo, mas só jogando que vou adquirir. Então, é continuar focado do jeito que eu estava para conseguir coisas grandes", completou o meio-campista.

O retorno acontece em um momento de desfalques, provocados pelas convocações de jogadores para atuar por suas seleções nas Datas Fifa de novembro. Jair, por exemplo, deve assumir a vaga que foi do paraguaio Martínez no clássico contra o Cruzeiro.

O lateral-direito Guga vai defender a seleção brasileira pré-olímpica, mas vem sendo reserva de Patric. Já Otero, que atuará pela Venezuela, tem Bruninho como favorito a substituí-lo diante do Fluminense.

"A gente fica bastante ansioso. Tudo que sonhei, de estar jogando no Galo e poder ser importante de fato para equipe (está acontecendo). Como o professor (Vagner Mancini) falou, tem que ter calma, a gente vai pegando alguma 'malandragem' do profissional, que na base não tem. Quanto a isso, estou bem tranquilo", disse.

MAIS UM JOGO NO MINEIRÃO

Depois de visitar o Fluminense, o Atlético-MG terá pela frente o Athletico Paranaense, como mandante, em 24 de novembro, pela 34ª rodada do Brasileirão. E a CBF anunciou que o clube transferiu esse duelo para o Mineirão.