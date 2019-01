Jair projeta ser titular do Atlético-MG contra o URT nesta quarta

O Atlético-MG já está pronto para enfrentar a URT, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O volante Jair espera ser mais aproveitado pelo técnico Levir Culpi.

"Acabei entrando nas duas partidas em que estive no banco, entrei pouco, cinco ou seis minutos em cada uma. Acredito que, com o tempo, tenho me entrosado mais, conhecido mais os companheiros. Então, se o Levir optar por mim, vou ficar muito contente, muito feliz, e espero corresponder à altura", disse o volante, nesta terça-feira

Jair acredita que pode ajudar a equipe com um maior conhecimento dos companheiros. "Ainda estamos em fase de adaptação. Com o entrosamento, vamos corresponder e dar um resultado positivo", disse o jogador, de 24 anos, que veio do Sport no fim do ano passado.

O técnico Levir Culpi orientou um treino na tarde desta terça-feira, com a participação do volante Zé Welison, recuperado de dores no joelho direito. O zagueiro Réver continua em tratamento de um incômodo na coxa esquerda e o lateral-direito Patric fez trabalho à parte na academia.

O Atlético-MG é apenas o sexto colocado no Campeonato Mineiro, com quatro pontos, três atrás dos líderes América-MG e Cruzeiro.