Jair reconhece superioridade do Fla e lamenta falta de criação do Botafogo

Jair Ventura reconheceu que o Flamengo foi superior, na semifinal da Copa do Brasil disputada na noite desta quarta-feira, e que o Botafogo ficou devendo no ataque. Para o treinador, faltou criação e postura mais agressiva no setor ofensivo do time alvinegro, no Maracanã. O rubro-negro venceu por 1 a 0 e avançou à final, contra o Cruzeiro, que eliminou o Grêmio.

"Faltou agredir mais, criar mais. Apesar de darmos apenas uma finalização, a chance mais clara foi a cabeçada do Guilherme. O Flamengo não teve chance clara, mas foi superior. Encontramos dificuldades de jogar. O poder individual do terço final aconteceu, mérito deles", admitiu o treinador.

Jair garantiu que a postura mais defensiva no segundo jogo não era uma estratégia de jogo. "Em todos os mata-matas que jogamos fizemos gols e tivemos vantagem, nessa não aconteceu. Não conseguimos no primeiro jogo, hoje [quarta] foi muito difícil passar. Tivemos dificuldades de construir o jogo e jogar, não foi estratégia ficar atrás e finalizar pouco", declarou.

Apesar da queda, Jair tratou de valorizar a boa campanha do Botafogo na Copa do Brasil, principalmente porque o time começou o ano desacreditado. "Em toda a história o Botafogo não chegou tão longe. Está bom? Não, mas nem sempre o nosso máximo vai ser o suficiente. Nunca falei que seríamos campeões. Em 2015 estava na Série B, hoje está entre os quatro melhores. É um trabalho maravilhoso da gestão, logo logo vai estar brigando mais e conquistando mais títulos", ponderou o técnico.

Após a eliminação, ele fez questão de evitar qualquer clima de desânimo dentro do time, que ainda disputa a Libertadores e o Brasileirão. "Já comecei a trabalhar. Costumo falar pouco no vestiário, mas hoje [quarta] foi dia de atacar e ir ao trabalho. Exemplo é a Chapecoense, que perdeu para o Barcelona e outro jogo, mas venceu na volta ao Brasil. Fizeram bem. Ou faz terra arrasada e acaba o ano ou segue mais forte. Já passou, pensar no próximo momento", disse o treinador.