Jair repete escalação do Botafogo e elogia momento de Neílton e Sassá

Depois de duas vitórias consecutivas, sobre São Paulo e Sport, o Botafogo se distanciou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e passou a viver dias de paz. Por isso, a ordem é repetir o que tem sido feito. Para o confronto diante do Atlético-PR, segunda-feira, na Arena da Baixada, o técnico Jair Ventura levará a campo a mesma escalação que fez 3 a 0 no Sport no último fim de semana.

No treino desta sexta, Jair não permitiu que a imprensa registrasse imagem do que era feito em campo. Mas nele, o treinador manteve o time que triunfou no sábado, com: Sidão; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson e Diogo Barbosa; Airton, Bruno Silva, Lindoso e Camilo; Neílton e Sassá.

A dupla de ataque, aliás, é a principal arma do Botafogo para a sequência do Brasileirão. Neílton e Sassá vivem ótimo momento e a amizade deles fora de campo tem se traduzido em boas atuações dentro dele.

"A amizade deles é uma coisa forte. O grupo todo é muito unido. Essa dupla vem casando bem dentro e fora de campo. Estão sempre juntos. São garotos, mas super profissionais dentro de campo e espero que essa dupla ainda ajude muito o Botafogo", comentou Jair.

O treinador só não gostou muito da ideia de comparar os dois atacantes a Túlio e Donizete, dupla que fez sucesso nos anos 90 e liderou o Botafogo no título brasileiro de 1995. "É muito complicado fazer comparações. Os dois já conquistaram títulos importantes, então vamos com calma para que o Sassá e o Neílton façam a história deles. Quem sabe possam até alcançar ou passar essa dupla que fez história pelo Botafogo."