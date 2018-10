Jair sai em defesa de Gabriel, que pode retomar titularidade no meio-campo

O volante Gabriel atuou deslocado na lateral direita na derrota do Corinthians por 3 a 0 para o Flamengo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro por causa da contusão de Fagner. Fora de posição, foi o principal alvo das investidas do time rubro-negro no setor ofensivo. O atacante Vitinho atuou por aquele setor e ganhou praticamente todas as jogadas.

No primeiro gol de Lucas Paquetá, Gabriel estava na marcação e subiu menos do que o jogador adversário. Após a partida, o técnico Jair Ventura saiu em defesa do seu atleta. "Não é demérito do Gabriel. É mérito do Vitinho, que foi meu jogador nas categorias e base. Não é à toda que foi a compra mais cara. É diferenciado. Não pode culpar o Gabriel, que jogou improvisado", comentou.

Gabriel tentou contemporizar a atuação ruim. "Conheço o Vitinho. Já joguei com ele. Sabia que ele tinha a saída pelos dois lados. Ali improvisado a gente sofre um pouquinho a mais. Mas na vitória estava lá também", disse. O volante entrou no segundo tempo do triunfo por 2 a 1 sobre o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, substituiu Fagner e também fez o lado direito. " A derrota faz parte do futebol. Onde for solicitado, tenho que tentar fazer o melhor sempre", complementou.

NOVA CHANCE - O jogador agora vive a expectativa de ganhar mais uma oportunidade entre os titulares na próxima quarta-feira, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Com a suspensão do volante Douglas, ele é o principal candidato à vaga do meio-campo. "Será um grande jogo. Não sabemos ainda como será o time. Jair vai definir mais para a gente. Independentemente de quem jogar, vamos torcer para fazer um grande jogo e voltar com um bom placar para definir aqui", comentou.

O elenco se reapresenta neste sábado. Os titulares farão apenas um treino regenerativo. No domingo, dia de eleição, os jogadores folgam. A reapresentação será na segunda-feira na hora do almoço. Os jogadores treinam à tarde e depois viajam para Belo Horizonte.

Entre uma partida e outra da final da Copa do Brasil, o Corinthians terá o clássico contra o Santos, sábado, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também é importante porque o time está a apenas seis pontos da zona de rebaixamento.