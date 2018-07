Jair testa Pimpão entre os titulares e abre disputa no ataque do Botafogo

Após ser poupado no treino de quarta-feira, o atacante Rodrigo Pimpão retomou as atividades normalmente nesta quinta e ganhou chance entre os titulares do Botafogo. Com a decisão do técnico Jair Ventura, ficou aberta a briga por uma vaga no setor ofensivo da equipe carioca, que faz clássico com o vice-líder Flamengo, sábado, no Maracanã.

O outro candidato a formar dupla de ataque com Neilton é Sassá. Mas Pimpão parece com mais chances de ser o titular no fim de semana. Jair Ventura deve definir o setor ofensivo da equipe carioca no treino a ser realizado na manhã desta sexta, a última atividade antes do clássico.

Em relação ao último jogo - empate sem gols com o Coritiba -, Jair deve retomar o trio de volantes no meio-campo. Isso porque Airton está recuperado de lesão e deve voltar ao time titular, compondo o setor com Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e Camilo, jogando mais à frente do trio.

Desta forma, o técnico deve escalar o Botafogo com Sidão; Alemão, Carli, Emerson, Victor Luís; Airton, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Camilo; Neilton e Rodrigo Pimpão (Sassá).