Jair vê Botafogo mais perto da Libertadores, mas avisa: 'Foi só mais um passo'

O Botafogo foi ao Recife na última quarta-feira e conseguiu uma importante vitória sobre o Sport, por 2 a 1. O resultado colocou a equipe mais próxima da vaga para retornar à Libertadores no ano que vem, mas o técnico Jair Ventura fez questão de ponderar sobre a classificação.

"Quando perdemos, falei que não estava nada decidido, e quando vence, também não. Faltam muitos jogos ainda, vai ser decidido nos detalhes. Este é o campeonato mais equilibrado e todo mundo pode ganhar de todo mundo. Vai ser decidido até a última rodada. Foi só mais um passo, mas nada decidido", considerou.

São 51 pontos para o Botafogo, que subiu para a quinta colocação e manteve a distância de três pontos para o Vasco, primeira equipe fora da zona de classificação para a Libertadores. E se a vaga ainda não está garantida, Jair ao menos pôde comemorar a retomada das boas atuações do time alvinegro.

"O que vale é a luta, a entrega coletiva. O Botafogo voltou a ser aquele do ano todo. Somos os líderes do returno", lembrou. "É mais fácil corrigir quando você vence. Quando perde, parece que é por conta da derrota, mas a gente corrige a todo momento. O ser humano vive em eterna evolução."

O treinador ainda comentou as vaias e críticas que a equipe vinha sofrendo nas últimas rodadas. "Eles têm todo o direito de me vaiar, e se quiserem aplaudir quando a gente ganhar, eles podem. Não tenho que pedir nada, sigo fazendo o meu trabalho. Realmente, nem sempre vou agradar a todos, e eu tenho minhas convicções. E com elas eu vou morrer. Vou acertar e errar com as minhas convicções."