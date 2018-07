Jair vê mérito do América-MG em derrota do Botafogo e explica saída de Camilo

O técnico Jair Ventura evitou procurar desculpas para a derrota do Botafogo diante do América-MG no último sábado à noite, por 1 a 0, no Independência. Para o treinador, o time mineiro soube ser eficiente na estratégia que propôs e mereceu sair com o resultado positivo pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Não foi surpresa o América-MG jogar nessa estratégia de ficar com 10 homens atrás da linha da bola, esperando erros nossos. Eles vinham em uma situação boa, dois empates fora e a vitória contra o Inter. Sabíamos da dificuldade. Quando você joga fora de casa tendo que propor o jogo fica difícil. Tiveram méritos e nós não estávamos no nosso melhor dia na parte da criação", declarou.

Após a partida, o treinador foi bastante questionado sobre a saída de Camilo, substituído no intervalo por Leandrinho. E Jair explicou que a retirada do principal jogador da equipe nas últimas rodadas aconteceu por um problema físico, mas que não deve preocupar para o restante do campeonato.

"O Camilo quase nem inicia o jogo. Sentiu incômodo no treino de ontem (sexta) e fez o teste hoje no vestiário. Se sentiu bem, mas com o campo pesado, a chuva, pediu para sair no intervalo. Mais uma vez uma baixa por lesão atrapalhando a gente", comentou. "Foi mais uma precaução. Ele sentiu e parou para não agravar a lesão. Acho que não vai preocupar, não."