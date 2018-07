Jair Ventura admite cansaço, mas garante Botafogo forte para enfrentar o Sport

Às vésperas do jogo contra o Sport pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Botafogo sofre com o desgaste causado por seu calendário. Disputando ainda o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, a equipe precisa se desdobrar para seguir em boa situação em todas as competições. O esforço, apesar de grande, foi exaltado por Jair Ventura.

"É uma correria imensa. Mas que bom né? Trabalhamos para isso. A gente vê times que foram eliminados e sentem falta. Agora com jogo atrás de jogo fica com pouco tempo para fazer ajustes. Como falei, fico feliz em ver o Botafogo disputando três competições diferentes. Sabemos separar cada campeonato. Espero conquistar mais uma vitória na Copa do Brasil", disse.

Nesta quarta-feira, os cariocas enfrentam o Sport pelo duelo da volta das oitavas de final do torneio mata-mata. Na ida, vitória por 2 a 1 no Engenhão. Com o resultado, um empate basta para avançar de fase e dar sequência ao bom momento.

"Eu trabalho muito com a fisiologia, a gente estuda as reais condições dos atletas. Quem estiver com indicadores acusando desgaste vai ser poupado. Então dentro do nosso estudo, que estiver em boas condições, vai pro jogo", explicou.

Na atividade do dia, antes de embarcar para Recife, o técnico fechou o treino, adotando o tom de mistério em torno da escalação. Certas são as ausências do volante Bruno Silva, suspenso, e do lateral-direito Arnaldo, que não foi inscrito. Em fase final de recuperação, Montillo também não deve atuar. Por outro lado, o zagueiro Carli que foi poupado no duelo com o Bahia, pelo Brasileirão, está de volta ao setor defensivo. Na lateral direita, a tendência é que o zagueiro Emerson Santos jogue improvisado.