Jair Ventura afirma que Botafogo afasta 'fantasmas' com vitória em Chapecó

O técnico Jair Ventura avaliou que a vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre a Chapecoense, no último domingo, na Arena Condá, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, foi importante para dar tranquilidade ao time, afastando o que classificou como "fantasmas" que estavam surgindo com a sequência de tropeços - eram cinco jogos sem triunfos, incluindo um compromisso pela Copa do Brasil.

"A equipe vinha tendo performance muito boa, mas não estava conseguindo vencer. E diferentemente do jogo passado, fizemos 2 a 0, tivemos mais chances e não sofremos gols. Foi importante, porque quando você não vence no futebol começam a surgir alguns fantasmas", afirmou.

Jair também destacou o bom rendimento do sistema defensivo do Botafogo e a atuação decisiva da dupla de ataque - Rodrigo Pimpão e Roger -, que fez os dois gols da partida. "Foi bom, quebramos mais um tabu, vencemos a forte equipe da Chapecoense jogando na casa dela. Os dois atacantes fizeram gols, não sofremos gol e voltamos a vencer após cinco partidas", disse.

O treinador botafoguense, inclusive, reservou elogios a Rodrigo Pimpão, destacando a importância da função tática do atacante, que ajudou o sistema defensivo na marcação ao lateral-direito Apodi.

"O Pimpão é um jogador extremamente tático e joga muito em função do time. Mas, ao mesmo tempo, é atacante. Então, quando ele não faz os gols, é cobrado injustamente. Ele joga para equipe e ainda fez o gol, fez uma partida maravilhosa. Parabéns ao Pimpão pelo compromisso tático com a equipe, não tem vaidade e conseguiu marcar bem o Apodi, o que é muito difícil", comentou.

A vitória sobre a Chapecoense levou o Botafogo aos 12 pontos, em sétimo lugar no Brasileirão. O time voltará a jogar na próxima quarta-feira, quando vai receber o Vasco em clássico no Engenhão, válido pela nona rodada.