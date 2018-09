Jair Ventura aprova desempenho do Corinthians e pode repetir time titular

O técnico Jair Ventura gostou do desempenho do Corinthians no e mpate com o Internacional, neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado de 1 a 1, o treinador acredita que o time mostrou mais qualidade que o rival e que poderia até ter vencido o confronto na Arena em Itaquera.

"Com um minuto e pouco já tivemos uma chance clara com o Douglas, logo depois o Fagner deu um chute bom que o Lomba fez a defesa. Acabamos sofrendo o gol no final do primeiro tempo. Uma ducha para você ir para o intervalo. Mas, mais uma vez, assim como contra o Sport, o time não se desesperou, continuou com seu jogo apoiado, com o controle do jogo, fizemos o gol logo e parecia que a nossa virada aconteceria, mas ela não veio", afirmou.

O comandante alvinegro evitou falar da arbitragem, que validou um gol de Leandro Damião em impedimento, obrigando o Corinthians a correr atrás do resultado. Jair Ventura, porém, confia no crescimento do time. "A gente vê uma evolução, uma equipe organizada, que sofre menos e cria mais. Foi um jogo equilibrado, mas as chances mais claras foram nossas", comentou.

Na quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Flamengo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, e o treinador já deu uma pista de que o time que entrou em campo contra o Internacional pode ser mantido para tentar buscar a vaga na decisão da competição.

"Foram quatro jogos sob meu comando e quatro times diferentes. Não é o que eu gosto, mas temos de achar o mais próximo do ideal. Não posso repetir uma equipe que não venha me agradando, então tenho de achar uma equipe que me agrade mais. Como tivemos um bom desempenho, pode ser que a gente comece com a mesma equipe. Vou estudar", avisou.