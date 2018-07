Jair Ventura condena expulsão de Bruno Silva no Botafogo: 'Tem que saber perder'

O técnico Jair Ventura condenou a atitude do volante Bruno Silva, que recebeu o cartão vermelho ao término do clássico contra o Vasco. A expulsão aconteceu logo após o Botafogo levar o segundo gol na derrota por 2 a 0 neste domingo, no estádio do Engenhão, no Rio, na final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

O árbitro Bruno Arleu de Araújo esperou o Botafogo dar a saída de bola, aos 50 minutos do segundo tempo, e apitou o fim do jogo. Irritado com a derrota, Bruno Silva deu um bico na bola e acertou o peito do juiz, que o expulsou. "É o meu capitão. É o cara que, em termos de competitividade, é o meu espelho. Teve uma atitude que eu não vi, mas não pode. Ainda vou falar com ele. Tem que saber perder", comentou o treinador.

Apesar da derrota ter custado o título da Taça Rio, Jair Ventura gostou do desempenho da equipe. O Botafogo entrou em campo com time reserva, pois os titulares permaneceram na Colômbia concentrados para o duelo da Copa Libertadores.

"Mesmo com tantos meninos, 12 para ser mais preciso, fizemos um grande jogo. Não gostamos de perder, mas tomamos um gol aos 41 de bola parada. Ontem (sábado) só treinei bola parada. Mas sem tirar o mérito do Vasco, foram eficientes e mereceram", finalizou.

O Botafogo agora volta as atenções para a sua prioridade. Jair Ventura se juntará ao restante do elenco em Guayaquil, no Equador, para o duelo contra o Barcelona, nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Grupo 1 da Libertadores.

Pelo Campeonato Carioca, o time alvinegro volta a campo provavelmente no domingo para enfrentar o Flamengo, pelas semifinais da competição. A outra semi terá Fluminense e Vasco. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) deve confirmar nesta segunda-feira data e horário das partidas.