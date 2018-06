Jair Ventura culpa expulsão de Veríssimo por derrota do Santos

O técnico Jair Ventura lamentou a expulsão do zagueiro Lucas Veríssimo na derrota do Santos por 2 a 1 para o Internacional, neste domingo, em partida realizada na Vila Belmiro, em Santos. De acordo com o treinador, o cartão vermelho para o defensor, aos nove minutos do segundo tempo e logo após o segundo gol do time adversário, foi determinante para o resultado final.

+ David Braz reclama de arbitragem, mas faz autocrítica: 'Tivemos nossos erros'

+ Clubes aproveitam folga da Copa para fazer 'pré-temporada'

"Foi um jogo quando nós tivemos igualdade numérica e outro quando houve inferioridade. Nós sofremos a partir dali, é até redundante. Pela estratégia do Inter, que desde o começo jogou em transição, ficou mais fácil para eles e criaram mais chances ainda depois que ficamos com um a menos", comentou Jair, na coletiva de imprensa depois da partida.

O treinador preferiu não entrar no mérito das decisões do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (RJ), que marcou um pênalti duvidoso para cada equipe. Sobre o jogo, Jair crê que o Santos chegaria pelo menos ao empate, caso tivesse terminado a partida com 11 homens.

"Não vou falar sobre arbitragem. Acho que, da maneira como nós estávamos atuando, propondo o jogo e sofrendo apenas com a transição do adversário, o que é natural, nós íamos reverter a situação. Se a gente não tivesse um atleta a menos, a história seria outra", garantiu.

Sobre a possível venda de Rodrygo, disputado por Real Madrid e Barcelona, o técnico lamentou que há pouco o que se possa fazer. "Uma proposta nesse nível mexe com a cabeça de qualquer um, ainda mais com a de um menino de 17 anos. Mas ele continua a mesma pessoa, trabalhando normalmente. Quanto à negociação, não tem o que fazer. Não dá para eu ligar para Real Madrid e Barcelona e pedir para não entrar em contato com ele. Mas nós conversamos, ele está com a cabeça boa", afirmou.

Em 16º lugar após dez jogos, por ter uma partida adiada contra o Vasco, o Santos soma 10 pontos e está uma posição acima da zona de rebaixamento. A última partida da equipe comandada por Jair Ventura antes da parada causada pela Copa do Mundo será nesta quarta-feira, contra o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro.