Jair Ventura decide poupar titulares do Botafogo contra o lanterna do Brasileirão

O elenco do Botafogo treinou neste sábado no estádio da Serrinha, em Goiânia, para finalizar a preparação da equipe que enfrentará, neste domingo, às 19 horas, o Atlético Goianiense, lanterna do Campeonato Brasileiro, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em jogo válido pela 16.ª rodada da competição nacional.

O técnico Jair Ventura deverá levar a campo um time alternativo. Alguns titulares serão poupados para o jogo da volta contra o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira, no estádio do Engenhão, no Rio, pelas quartas de final da Copa do Brasil - os mineiros venceram a partida de ida, em Belo Horizonte, por 1 a 0.

O atacante Roger - artilheiro do time no Brasileirão - e o meio-campista Rodrigo Lindoso nem viajaram com a delegação para a capital goiana. Os zagueiros Joel Carli, Emerson Santos e Igor Rabello, além do atacante Rodrigo Pimpão, estão suspensos e também ficaram no Rio.

Desta forma, é provável que Jair Ventura escale a seguinte formação neste domingo: Jefferson; Luis Ricardo, Marcelo, Emerson Silva e Victor Luís; Dudu Cearense (Gilson), Bruno Silva, Matheus Fernandes, João Paulo e Marcos Vinícius; Guilherme.

O Botafogo, que empatou na rodada passada em 0 a 0 com o Atlético Paranaense, em Curitiba, ocupa a sétima posição, com 23 pontos. A vitória sobre o lanterna do torneio pode recolocar o time alvinegro carioca no G6, o grupo dos seis times que garantem vaga na próxima edição da Copa Libertadores.