Jair Ventura defende Gabriel e diz que Santos mereceu vencer o Corinthians

O técnico Jair Ventura elogiou o desempenho do Santos no clássico contra o Corinthians, disputado nesta quarta-feira, na Arena Corinthians, mas lamentou as oportunidades desperdiçadas, que poderiam ter alterado o placar de 1 a 1. Para o treinador, a igualdade só diminuiu uma injustiça maior, que seria a derrota do time santista após sofrer o primeiro gol da partida.

"Tivemos mais posse de bola e foram muitas chances claras. E o Vanderlei teve uma grande defesa, em um chute do Pedrinho. Lógico que a gente fica triste pelo resultado. Seria uma injustiça já a derrota, por causa das oportunidades que tivemos de marcar, mas nós que sofremos o primeiro gol. A gente lamenta porque o Santos jogou muito bem", afirmou Jair.

O treinador santista lembrou de cinco ataques que poderiam ter terminado em gol: dois com Rodrygo, dois com Gabriel e um com Bruno Henrique. As duas finalizações erradas mais incríveis foram de Gabigol, que perdeu uma chance sem goleiro, no primeiro tempo, e chutou para fora após tabela dentro da área, no segundo.

"O Gabriel veio como um grande investimento, por isso ele vai ser muito cobrado quando não fizer os gols. Ele nos ajudou no outro jogo e vai nos ajudar. Não tem vilão aqui. Agora temos de levantar a autoestima dele. Ele está chateado, assim como nós, mas ele vai voltar a marcar, tenho certeza", garantiu o técnico.

O Santos ocupa o 15º na tabela do Brasileirão, com dez pontos ganhos após nove partidas - a equipe tem um jogo a menos que a maioria dos times do campeonato. O próximo compromisso será contra o Internacional neste domingo, na Vila Belmiro, em Santos, e depois o time comandado por Jair Ventura vai encarar o Fluminense no dia 13, no Maracanã, no Rio.